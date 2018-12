Navya : président du directoire démis de ses fonctions

18/12/2018 | 11:27

Navya annonce que Christophe Sapet a été démis de ses fonctions de président du directoire par le conseil de surveillance, avec effet immédiat, et qu'un cabinet de recherche de dirigeants a été mandaté afin d'identifier son successeur.



Le conseil de surveillance a nommé Frank Maccary, actuel directeur financier, au directoire, dont il assumera à titre transitoire les fonctions de président. Le directoire comprendra aussi Jérôme Rigaud, en tant que directeur général délégué.



Par ailleurs, le conseil a entériné le départ de ses membres Marie Laure Sauty de Chalon, Pascaline Peugeot de Dreuzy, Valeo Bayen (Groupe Valeo) et Laurent Kocher, et a pris acte de la nomination de Charles Beigbeder au comité des nominations et rémunérations.



