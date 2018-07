Navya : s'introduit sur Euronext Paris

24/07/2018 | 15:41

Euronext accueille aujourd'hui la société Navya, leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente, pour son introduction en Bourse sur Euronext Paris.



L'introduction en Bourse de Navya a été réalisée suite à l'admission aux négociations le 24 juillet 2018 de 27 161 283 actions composant le capital social de la société, comprenant 5 377 143 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale.



Le prix de l'offre a été fixé à 7,00 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à 190 millions d'euros.



A l'occasion de la cérémonie d'introduction en Bourse, Christophe Sapet, Président du Directoire Navya a déclaré : ' Cette opération nous permet de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d'investir dans des marchés connexes stratégiques. Elle permet également de développer nos solides bases actuelles pour devenir un leader mondial des véhicules autonomes. '



