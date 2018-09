NAVYA : Credit Suisse initie la couverture avec une opinion positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse initie la couverture du titre Navya avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 15,60 euros. Le bureau d’études est séduit par le fait que Navya soit spécialisé dans un marché attractif pour les communautés urbaines : les navettes autonomes. Ainsi, le groupe, qui s’est introduit en Bourse fin juillet, table sur un chiffre d’affaires de 480 millions d’euros d’ici 2021 contre 10 millions l’an passé. L’analyste apprécie également que Navya soit soutenu par l’équipementier automobile Valeo et Keolis, la filiale de la SNCF.Ces deux groupes détiennent 14,3% du capital chacun. Parmi les risques, Credit Suisse rappelle que Navya a toujours été en pertes pour le moment, et que la législation pour les véhicules autonomes est encore stricte à l'heure actuelle, ce qui pourrait limiter la demande.