Navya : optimiste, Credit suisse vise toujours 15,6 euros

24/10/2018 | 11:10

Credit suisse confirme ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du spécialiste français des véhicules autonomes et électriques Navya, qui présentera ses ventes du 3e trimestre le 25 octobre. Toujours fixé à 15,6 euros, l'objectif augure pratiquement d'un triplement du cours de cette 'smidcap' parisienne.



Après neuf millions d'euros de CA au 1er semestre (S1), Navya vise 30 millions sur l'ensemble de l'exercice, ce qui augure d'une 'accélération significative' au S2, tout spécialement au 4e trimestre. Visant des facturations de 31,2 millions en 2018, Credit suisse y croit : en dépit d'une visibilité 'limitée' sur les commandes, 'l'annonce récente de la constitution d'une coentreprise (avec Charlatte Manutention, ndlr) indique que la technologie de Navya est compétitive', estiment les analystes.



Credit suisse estime aussi que Navya pourrait monétiser les logiciels et les cartes en 3D qu'il a développé en interne.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.