Nebag: bénéfice semestriel élagué d'un tiers à 4,3 millions

Zurich (awp) - La société de participation Nebag a accusé sur les six premiers mois de l'année un recul de plus d'un tiers de son bénéfice net, à 4,3 contre 6,8 millions un an plus tôt. La contraction est attribuée à un tassement du résultat sur les gains et pertes de cours non réalisés, à des effets de changes ainsi qu'à des frais de financement en augmentation.

Le conseil d'administration anticipe une persistance de la volatilité sur les marchés financiers tout au long de la seconde moitié de l'exercice. Les 5,1 millions perçus pour la cession de la participation dans Biella Neher et les changements dans la palette de placement de la société devraient toutefois lui permettre de connaître une "évolution continue", précise un compte-rendu publié vendredi.

