Nel : en berne après l'incendie d'une station à hydrogène

L'action du groupe norvégien Nel chute de plus de 20% à la Bourse d'Oslo, à 5,537 NOK, après l'incendie qui a frappé hier en fin d'après-midi la station à hydrogène de Kjorbo, située à l'extérieur de la capitale. "L'incident a été circonscrit. En revanche, ses causes restent inconnues", a fait savoir l'entreprise dans un communiqué. L'avis d'incendie est parvenu à NEL à 17h40 hier. Le sinistre a été maîtrisé peu après 20h00. "Faisant partie des principaux fournisseurs d'équipements de la station, Nel a rapidement mobilisé ses experts sur place et contribue activement à l'enquête", ajoute le management, qui a tenu une conférence téléphonique ce matin.



Plus précisément, c'est une explosion suivie d'un incendie qui a frappé la station-service à l'enseigne Uno-X hier, sans faire de blessés. Par précaution, une dizaine de stations situées en Norvège et au Danemark ont été fermées, selon le CEO du groupe lors de la conférence téléphonique, cité par le site d'information e24. Nel a fourni une cinquantaine de stations "H2Stations" dans neuf pays jusqu'à présent. L'installation concernée dispose d'un point de production relié directement à un point de livraison.