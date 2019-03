Nemetschek : La configuration est positive 01/03/2019 | 09:46 achat En cours

Cours d'entrée : 129.8€ | Objectif : 145€ | Stop : 120€ | Potentiel : 11.71% La valeur Nemetschek présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 145 €. Graphique NEMETSCHEK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Thomson Reuters avec une progression de l'ordre de 56% à l'horizon 2020.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 146.8 EUR.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 66.22 et 54.72 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Logiciel d'entreprise Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NEMETSCHEK 34.10% 5 621 ORACLE CORPORATION 16.01% 187 090 SAP 8.36% 131 579 INTUIT 25.54% 64 025 SERVICENOW INC 34.48% 42 932 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 28.59% 18 087 TABLEAU SOFTWARE INC 9.92% 11 355 PAYCOM SOFTWARE INC 48.41% 10 649 OPEN TEXT CORP 13.44% 10 175 TRIMBLE INC 22.21% 10 063 THE SAGE GROUP PLC 9.91% 9 512

Données financières (€) CA 2018 458 M EBIT 2018 101 M Résultat net 2018 71,9 M Trésorerie 2018 45,9 M Rendement 2018 0,63% PER 2018 66,22 PER 2019 54,72 VE / CA 2018 10,7x VE / CA 2019 8,96x Capitalisation 4 943 M Prochain événement sur NEMETSCHEK 29/03/19 Année 2018 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 117 € Ecart / Objectif Moyen -9,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kurt Dobitsch Chairman-Supervisory Board Patrik Heider Chief Operations & Financial Officer Georg Nemetschek Deputy Chairman-Supervisory Board Rüdiger Herzog Member-Supervisory Board William Krouch Member-Supervisory Board