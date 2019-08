Nemetschek : Moyennes mobiles en soutien 01/08/2019 | 09:56 achat En cours

Cours d'entrée : 50.7€ | Objectif : 57.3€ | Stop : 47.4€ | Potentiel : 13.02% La valeur Nemetschek présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 57.3 €. Graphique NEMETSCHEK Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 60% à l'horizon 2021.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 42.07 EUR.

Points faibles Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 53.51 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

CA 2019 557 M EBIT 2019 124 M Résultat net 2019 107 M Dette 2019 22,2 M Rendement 2019 0,65% PER 2019 53,5x PER 2020 53,2x VE / CA2019 10,6x VE / CA2020 9,00x Capitalisation 5 885 M

Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 51,68 € Dernier Cours de Cloture 51,40 € Ecart / Objectif Haut 23,2% Ecart / Objectif Moyen 0,55% Ecart / Objectif Bas -19,6%