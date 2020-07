NEOEN : La configuration est positive 14/07/2020 | 12:18 achat En cours

Cours d'entrée : 38.85€ | Objectif : 42.27€ | Stop : 38€ | Potentiel : 8.8% Le titre NEOEN ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 42.27 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 30.55 EUR.

Points faibles La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Avec un PER attendu à 102.64 et 69.78 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Sous-secteur Energie renouvelable - Equipements et services - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NEOEN 25.89% 3 769 XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITE.. 45.39% 8 470 FIRST SOLAR, INC. 10.40% 6 543 SUNGROW POWER SUPPLY CO., L.. 72.27% 3 774 MING YANG SMART ENERGY GROU.. 19.84% 2 904 FUELCELL ENERGY, INC. 14.74% 628 WEST HOLDINGS CORPORATION 43.46% 588

Données financières EUR USD CA 2020 344 M 393 M - Résultat net 2020 34,5 M 39,5 M - Dette nette 2020 2 423 M 2 771 M - PER 2020 100x Rendement 2020 - Capitalisation 3 307 M 3 769 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 16,7x Nbr Employés 211 Flottant 47,0% Prochain événement sur NEOEN 28/07/20 Premier semestre 2020 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 30,01 € Dernier Cours de Cloture 38,90 € Ecart / Objectif Haut -10,0% Ecart / Objectif Moyen -22,8% Ecart / Objectif Bas -35,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Xavier Barbaro Chairman & Chief Executive Officer Serge Stepanov Chief Financial Officer Jacques Veyrat Director Stéphanie Levan Director Simon Veyrat Director