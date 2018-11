Neoen : Oddo BHF initie une couverture à 'neutre'

26/11/2018 | 12:15

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour initier une couverture de Neoen avec une recommandation 'neutre', assortie d'un objectif de cours de 19,7 euros, témoignant d'un potentiel de hausse de 1%.



'Neoen est en passe de devenir un des grands groupes de référence des énergies renouvelables. (...) Neoen affiche d'ores et déjà une croissance historique remarquable et de solides perspectives à l'horizon 2021e (TMVA 17/21e RNpg +57%). (...) Au regard de la performance du titre (+17,9% en absolue depuis son introduction en Bourse et +23,9% en relatif au SBF 120), notre recommandation Neutre se justifie par le potentiel d'appréciation limité', estime l'analyste.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.