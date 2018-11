Neoen : premier conseil neutre de BarCap

30/11/2018 | 11:43

Barclays Capital (BarCap) a entamé ce matin le suivi de l'action du producteur d'électricité à partir de ressources renouvelables Neoen avec un conseil neutre de 'pondération en ligne'. L'objectif de cours de cours est fixé à 21 euros.



Certes, Neoen est un 'pure player' des énergies renouvelables centré sur le solaire et l'éolien onshore. 'Les énergies renouvelables devraient constituer la partie la plus dynamique du mix énergétique au moins jusqu'en 2050. Nous anticipons une croissance du marché de 8 à 10 % l'an', indique une note. Ce dont Neoen, dont les capacités devraient passer de 1,8 à 5 GW d'ici 2021, devrait tirer parti. Ainsi, l'EBITDA du groupe devrait décoller de 40% l'an en moyenne entre 2017 et 2021, pronostique BarCap.



Cela étant, le potentiel de hausse du titre, estimé à environ 10%, incite les analystes à la modération.





