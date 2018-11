NEOEN : JPMorgan entame le suivi à Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a débuté sa couverture sur le titre Neoen avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 19,50 euros. Le broker observe que l'action est entrée en Bourse à 16,5 euros le 17 octobre et a surperformé de 23% son secteur depuis. Le bureau d'études estime que la valorisation actuelle du spécialiste des énergies renouvelables reflète sa qualité, son potentiel de croissance organique, la visibilité et la stabilité de sa génération de cash flow et sa structure capitalistique très efficiente.