NEOEN : a levé 170 millions d'euros d'obligations convertibles vertes

Neoen a annoncé le succès de la toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe pour un montant nominal de 170 millions d'euros. D'échéance 2025, elles porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 2%. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 40% par rapport au cours de référence de l'action Neoen.Le produit de l'émission de ces obligations convertibles vertes sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d'énergie conformément aux exigences de la taxonomie de l'Union Européenne et au document cadre (Green Bond Framework) publié hier et disponible sur le site Internet de Neoen.Le PDG de Neoen, Xavier Barbaro, déclare : " Le grand succès de cette toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe renforce le rôle de Neoen comme acteur responsable dans le domaine des énergies renouvelables et comme pionnier dans la finance durable. Cette émission d'obligations convertibles vertes a été réalisée à des conditions très favorables à la fois pour Neoen et nos actionnaires".Obligation convertible (OC)Obligation susceptible d'être convertie en un nombre déterminé d'autres titres de la même société (généralement des actions) au cours d'une certaine période. Les conditions de conversion sont déterminées par la société emprunteuse lors de l'émission de l'obligation.