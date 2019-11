Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen, un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au monde, annonce une extension de 50% de la puissance et capacité de stockage de sa centrale Hornsdale Power Reserve dans l’État de South Australia. Cette extension, d’une puissance de 50 MW pour une capacité de stockage de 64,5 MWh, se fait en coopération avec Tesla, fournisseur et installateur de la batterie.Au cours de sa première année d'opération, la centrale de stockage existante a permis de générer une économie de plus de 50 millions de dollars australiens pour l'ensemble des utilisateurs. L'extension, qui sera achevée au cours du premier semestre 2020, renforcera ces économies.Outre une meilleure fiabilité du réseau électrique et de nouvelles économies pour les consommateurs, cette extension sera la première démonstration à grande échelle, en Australie, du potentiel lié au stockage inertiel en batteries permettant la restitution au réseau de l'énergie emmagasinée. Ceci constitue un avantage crucial pour la stabilité du réseau et l'intégration future des énergies renouvelables dans la production d'électricité.Le gouvernement de South Australia joue un rôle clé en allouant à ce projet une subvention de 3 millions de dollars australiens par an pendant cinq ans par le biais de son Fonds pour le stockage d'énergie raccordée au réseau (Grid Scale Storage Fund), afin de permettre au réseau de bénéficier des avantages du stockage inertiel dont il a particulièrement besoin. L'extension de la centrale Hornsdale Power Reserve est le premier projet à bénéficier d'une aide de la part de ce fonds.Ce projet sera aussi la première installation de stockage d'électricité en Australie à bénéficier d'un prêt accordé par la Clean Energy Finance Corporation (CEFC).