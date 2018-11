NEOEN : conclut le financement de Capella Solar au Salvador

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen a finalisé le financement de Capella Solar, un projet photovoltaïque de 140 MWc situé au Salvador. Détenu à 100% par Neoen, Capella devrait être mis en service début 2020 La banque de développement néerlandaise FMO et BID Invest, en tant qu'arrangeurs et chefs de file, ainsi que Proparco apportent la dette senior du projet dont le total d'investissement s'élève à 133 millions de dollars. Ce montant d'investissement inclut le coût d'une batterie lithium-ion LG Chem de 3 MW/1,5 MWh qui sera installée par Nidec.Grâce aux services réseau qu'elle fournira, cette batterie permettra de faciliter l'intégration du projet sur le réseau. Le projet sera construit par un consortium composé de TSK et de la société française Gensun. Schneider Electric fournira les onduleurs.Neoen a remporté le projet Capella Solar lors d'un appel d'offres public lancé en 2016. Bénéficiant d'un contrat d'achat de l'électricité produite d'une maturité de 20 ans auprès des distributeurs locaux Delsur, AES, EDESAL et B&D au tarif de 49,6 dollars par mégawattheures, inférieur à la parité-réseau, Capella Solar fournira au marché salvadorien l'électricité la plus compétitive de son histoire.