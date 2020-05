Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen, producteur indépendant d’énergie renouvelable, a publié jeudi soir un chiffre d’affaires non audité de 95,8 millions d’euros au titre de son premier trimestre 2020, en hausse de 61% par rapport au premier trimestre 2019. A taux de change constants, le chiffre d’affaires a progressé de 65%. « Dans un environnement marqué par l’épidémie du Covid-19, les équipes de Neoen restent pleinement mobilisées pour assurer l’exploitation de ses actifs, lancer la construction de nouvelles centrales et continuer à développer son portefeuille de projets », a commenté Xavier Barbaro, le PDG de Neoen.En définitive, le groupe a confirmé son objectif d'Ebitda de 270 à 300 millions d'euros pour 2020 et supérieur à 400 millions d'euros en 2022.