Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen a lancé la construction du projet Azur Stockage qui sera la plus grande centrale de stockage d'électricité directement raccordée au réseau en France métropolitaine. D'une puissance de 6 MW pour 6 MWh stockés, cette centrale participera à l'équilibrage du réseau au titre de la réserve primaire, afin d'en contenir la déviation de fréquence.Projet mené en coordination avec les gestionnaires de transport et de distribution RTE et Enedis, la région Nouvelle-Aquitaine et la commune d'Azur, la centrale Azur Stockage sera activée à distance et devra intervenir en moins de 30 secondes afin de contribuer à ramener la fréquence réseau à sa valeur de référence de 50 Hz.Le projet est situé à Azur, commune des Landes sur laquelle Neoen construit déjà une centrale photovoltaïque de 9 MWc. Le système complet de pilotage et contrôle de la puissance et de l'énergie pour stabiliser la fréquence du réseau, les containers de batteries lithium-ion et tous les équipements auxiliaires sont assemblés en France par Nidec ASI s.a. Ce dernier réalisera l'intégralité du projet clé en main et assurera ensuite l'exploitation et la maintenance de la centrale, sous le contrôle des équipes de Neoen. Azur Stockage sera raccordée au réseau Enedis en février 2019.Constituant une première en France métropolitaine, Azur Stockage va permettre à Neoen et au système électrique français de se préparer au mieux à l'intégration de ces nouvelles unités de stockage sur le marché européen des réserves d'équilibrage.