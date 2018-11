Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen a annoncé la mise en service de Coleambally, une centrale solaire de 189 MWc située en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Détenue à 100% par Neoen, Coleambally est un projet phare pour la société et pour le secteur des énergies renouvelables en Australie puisqu’elle est la plus grande centrale solaire jamais mise en exploitation sur le sol australien à ce jour.Directement raccordée au réseau haute tension TransGrid, Coleambally est située dans la région de Riverina et bénéficie d'un contrat d'achat de l'électricité produite d'une durée de 12 ans avec EnergyAustralia, le premier distributeur australien d'électricité. Aux termes de ce contrat, EnergyAustralia achètera 70% de la production de la centrale. Le complément sera directement commercialisé sur le marché.Première installation photovoltaïque pleinement opérationnelle en Australie de par sa taille, avec 567 800 panneaux installés, la centrale produira chaque année plus de 390 000 MWh d'énergie renouvelable propre, sans émission de gaz à effet de serre, soit une production suffisante pour alimenter en électricité plus de 65 000 foyers de Nouvelle-Galles du Sud.