NEOEN : remporte 43 MWc de projets solaires en France

Neoen a annoncé mardi soir avoir remporté une puissance agrégée de 43 MWc lors du dernier appel d’offres gouvernemental pour des centrales photovoltaïques au sol. Cette puissance se répartit sur 5 projets, détenus à 100% par Neoen. Ces 5 projets lauréats se trouvent dans les départements de Charente, d’Indre-et-Loire, de Haute-Garonne, et des Landes pour deux d’entre eux." Tous situés sur des sites dégradés, ces projets permettront la réhabilitation d‘anciennes carrières et de friches industrielles dont la revalorisation et les usages possibles sont très restreints ", explique Neoen.La mise en service de ces centrales est prévue en 2021.