NEOEN : remporte un projet solaire de 50 MVA au Portugal

Neoen a annoncé lundi soir avoir remporté un projet solaire d’une capacité totale de 50 MVA (environ 65 MWc) lors du dernier appel d’offres gouvernemental au Portugal. Cette centrale photovoltaïque, dont le développement est déjà à un stade très avancé, sera située sur un terrain proche de la ville de Rio Maior, à 70 kilomètres au nord de Lisbonne.Détenu à 100% par Neoen, le projet dispose d'un PPA (power purchase agreement) auprès du gouvernement portugais d'une durée de 15 ans à un prix non inflaté de 23,47 euros par MWh. " Il s'agit d'un prix d'achat parmi les plus élevés de ceux alloués dans le cadre de cet appel d'offres, ce qui garantit une bonne rentabilité économique à ce projet ", explique Neoen.La centrale produira chaque année 130 GWh, ce qui représente la consommation annuelle moyenne d'une ville de 28 000 habitants.Ce projet solaire entrera en construction en 2021 et sera en opération début 2022.A travers ce nouveau projet, Neoen conforte sa présence au Portugal, pays dans lequel la société est présente depuis 2010.