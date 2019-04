NEOEN : résultats 2018 en forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen a réalisé en 2018 un résultat net de l’ensemble consolidé de 13,5 millions d'euros, en progression de 30%, malgré la comptabilisation d’une charge d’impôt de 15,7 millions. Le résultat opérationnel atteint 103,2 millions, en hausse de 92%. L'Ebitda est ressorti à 174,4 millions, en progression de 71% et en haut de la fourchette annoncée. Cette forte progression est avant tout liée à la croissance des activités solaire et éolienne.La société a également bénéficié de la contribution sur toute l'année de sa centrale biomasse, d'une bonne maîtrise de ses charges d'exploitation, et d'un impact positif de l'application de la norme IFRS 16.Il en résulte une amélioration substantielle de la marge d'Ebitda : celle-ci s'établit à 77% du chiffre d'affaires consolidé contre 73% sur la même période de l'exercice passé.Comme annoncé le 20 février 2019, la forte hausse du chiffre d'affaires de Neoen en 2018 (227,6 millions d'euros, +63%) est principalement liée à l'exploitation en année pleine des actifs qui ont été mis en service dans le courant de l'exercice 2017 ainsi qu'à l'entrée en opération de nouvelles centrales en 2018.Depuis le début de l'année 2019, Neoen a montré sa capacité à matérialiser ses projets, en mettant notamment en service la centrale solaire de Bangweulu (54 MWc en Zambie) ou en lançant la construction de la centrale solaire d'El Llano (375 MWc au Mexique), du parc éolien de La Garenne (10 MW en France) et de la centrale solaire du Fossat (5 MWc en France). Ces 390 MW viennent ainsi s'ajouter aux 764 MW qui étaient déjà en construction à fin 2018, soit une capacité en construction portée à 1 154 MW à fin février.Neoen estime que près de la moitié de ces 1 154 MW devrait être mise en service en 2019, et le solde au premier trimestre 2020.Forte de ses réalisations, la société s'attend à réaliser, à taux de change constants par rapport à 2018, un Ebitda compris entre 220 et 235 millions avec une marge d'Ebitda équivalente à celle de 2018.Neoen confirme par ailleurs son objectif d'atteindre une capacité de plus de 5 GW en opération et en construction à fin 2021 - dont la totalité sera en opération à fin 2022 - et un EBITDA proche de 400 millions en 2021.