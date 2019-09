NEOEN : signe un contrat de vente d'électricité verte avec GOOGLE

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -0.72% 1229.84 17.69% NEOEN 1.42% 25 30.15%

Neoen a signé un nouveau contrat de vente d'électricité verte avec le géant américain de services technologiques Google. Ce contrat porte sur une puissance de 130 MW. L'électricité achetée par Google sera produite par le futur parc éolien de Mutkalampi en Finlande, développé par Prokon et détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon. Mutkalampi est situé dans la région centrale et du nord d'Ostrobotnie, dans l'ouest du pays. Le parc éolien aura une puissance totale de 250 MW, dont la moitié dédiée à Google.Sa construction devrait être lancée en 2021 pour une mise en service prévue fin 2022.Mutkalampi sera le deuxième projet conjoint de Neoen et Prokon à entrer en service en Finlande, La première centrale, Hedet, d'une puissance de 81 MW et entièrement dédiée à la fourniture d'électricité à Google, sera mise en service début 2020.