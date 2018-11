NEOEN : une introduction en Bourse réussie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen gagne 3,3% à 19 euros, soutenu par la confirmation du succès de son introduction en bourse avec l'exercice intégral de l'option de surallocation. Le spécialiste des énergies renouvelables est coté depuis le 16 octobre. Selon lui, l'appréciation de son titre (+15%) témoigne de l'intérêt continu que la société suscite auprès des investisseurs. En conséquence, l'option de surallocation a été intégralement exercée. La taille de l'offre est donc portée à environ 697 millions d'euros, ce qui fait de cette opération la plus importante levée de fonds réalisée sur les 17 derniers mois à Paris.La taille du flottant est portée à près de 30% du nombre d'actions existantes. Un contrat de liquidité va être très prochainement mis en oeuvre.Le premier producteur indépendant français d'énergie, aujourd'hui valorisé à 1,6 milliard d'euros, a de quoi séduire. Créé il y a dix ans, la société, en forte croissance, est l'un des rares groupes européens d'énergie exclusivement renouvelable cotés, et l'un des plus dynamiques au monde.Il s'est distingué en développant la plus grande ferme solaire en France (300 mégawatts à Cestas, en Gironde) et en installant pour Tesla en Australie une batterie géante capable d'alimenter 30.000 foyers. Début septembre, Neoen a signé un beau contrat de fourniture d'éléctricité verte avec Google.Neoen est une société rentable depuis 2011, son bilan dépasse désormais deux milliards d'euros. Au premier semestre 2018, son chiffre d'affaires a atteint 102 millions d'euros et son résultat net, environ 8 millions.L'augmentation de capital va permettre à Neoen de réaliser son programme d'investissement et d'atteindre à fin 2021 une capacité en exploitation et en construction d'au moins 5 GW (contre 2 GW aujourd'hui).