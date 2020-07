NEOEN : vents porteurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen gagne près de 4% à 38,45 euros. Les investisseurs saluent la mise en service du parc éolien de Hedet en Finlande qui alimentera Google en électricité verte. Hedet constitue le premier actif en opération de l'un des champions français des énergies renouvelables, en Finlande, qui affirme son ambition de devenir un acteur de référence du secteur dans ce pays.En effet, le groupe français finalise actuellement le développement d'un autre parc éolien en Finlande, Mutkalampi, d'une puissance totale de 250 MW et qui fait l'objet d'un deuxième contrat d'achat d'électricité verte signé avec Google pour 130 MW.La mise en service de la centrale de Hedet fait également suite à l'annonce récente par Neoen du lancement de la construction en Finlande de la plus grande unité de stockage par batterie des pays nordiques, Yllikkälä Power Reserve One, d'une capacité de 30 MW / 30 MWh visant à renforcer la stabilité du réseau électrique."Nous sommes très fiers de mettre en service le parc éolien de Hedet. Il s'agit de notre premier actif en opération en Finlande. En tant qu'investisseur et exploitant de long terme, Neoen contribue à l'atteinte de l'objectif national d'une neutralité carbone en 2035. Nous poursuivons activement le développement d'autres projets dans le pays avec la même exigence de qualité et en collaboration étroite avec les communautés locales", a commenté le PDG, Xavier Barbaro.En Bourse, Neoen recueille les fruits de son succès avec une capitalisation boursière plus que doublé depuis son introduction en Bourse en octobre 2018. L'action affiche un gain de 23% depuis le début de l'année, soit l'une des dix meilleures performances de l'indice SBF 120 qu'elle a rejoint le mois dernier.