Neoen : A suivre aujourd'hui

Neoen a annoncé l’acquisition de huit parcs éoliens en opération en Irlande, représentant une capacité totale de 53,4 MW. Neoen acquiert la totalité de ces actifs, jusqu’ici détenus par Irish Infrastructure Fund, co-géré par AMP Capital et Life Investment Managers, et Energia Group en tant qu’actionnaire minoritaire, pour un montant total de 25,8 millions d’euros, entièrement réglé en numéraire. Cela représente une valeur d’entreprise de l’ordre de 46 millions d’euros.Neoen disposait déjà d'une plateforme de développement en Irlande, mais ces huit parcs éoliens sont les premiers actifs en opération détenus par Neoen, qui matérialise ainsi sa présence dans ce pays.Pour l'année 2019, Neoen attend une contribution limitée à l'Ebitda, et maintient à ce titre ses objectifs annuels, confirmés à l'occasion de sa récente publication semestrielle.A partir de 2020, en rythme annuel et avant toute optimisation et " repowering ", Neoen anticipe une contribution de ces actifs éoliens à son Ebitda consolidé de l'ordre de 5 millions d'euros.