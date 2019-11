Neoen : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2019 de Neoen s'élève à 184,2 millions d'euros, en forte hausse de 26 % hors activité biomasse. Le portefeuille sécurisé progresse de près de 300 MW sur le seul troisième trimestre et s'élève à 3,5 GW à fin septembre 2019.Le total du portefeuille de projets atteint 9,8 GW, soit une augmentation de 2,1 GW par rapport à fin 2018.Le groupe resserre ses prévisions et compte réaliser en 2019 un Ebitda compris entre 212 et 219 millions d'euros, à l'intérieur de la fourchette de 212 à 227 millions communiquée jusqu'à présent, avec une marge d'Ebitda autour de 80 %.Neoen réitère ses objectifs opérationnels et financiers pour 2021.