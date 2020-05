Neoen : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Neoen a annoncé, ce mercredi, le lancement de la première émission européenne d’Oceane Verte, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal maximal de 170 millions d’euros.Le producteur indépendant d'énergie renouvelable précise que le produit de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d'énergie, conformément aux exigences de la taxonomie de l'Union Européenne et au Framework publié aujourd'hui et disponible sur le site Internet de Neoen.Il contribuera ainsi à financer le développement de la société en vue d'atteindre son objectif de plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération à fin 2021, tout en optimisant son bilan selon l'objectif communiqué par la Société d'un ratio de levier moyen d'environ 80-85% du capital investi sur une base all-in incluant la totalité de la dette du groupe, qu'elle soit corporate, junior ou senior." Nous sommes très heureux d'innover avec le lancement de cette toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe. Cela confirme l'engagement de Neoen en faveur d'une finance durable à impact positif. Nous avons en effet fait le choix de nous concentrer principalement sur des technologies décarbonées et matures, avec comme mission de produire localement, durablement et à grande échelle l'électricité renouvelable la plus compétitive. Cette émission contribuera au financement de nos investissements pour une croissance durable. Elle constitue également une opportunité pour les investisseurs de s'engager activement en faveur de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre " a déclaré Xavier Barbaro, son président directeur général.