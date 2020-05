Neoen : Le CENACE suspend les tests pré-opérationnels de toutes les centrales solaires et éoliennes mexicaines, dont le parc solaire d'El Llano de Neoen

Paris, le 7 mai 2020

Le CENACE suspend les tests pré-opérationnels de toutes les centrales solaires et éoliennes mexicaines, dont le parc solaire d'El Llano de Neoen

Le Centre National de Contrôle de l'Énergie (CENACE) du Mexique a décidé de suspendre durant la période d'urgence liée au Covid-19 les tests pré-opérationnels de l'ensemble des centrales solaires et éoliennes qui n'ont pas encore débuté leur exploitation commerciale

Le 29 avril dernier, le Centre National de Contrôle de l'Énergie (CENACE) du Mexique a annoncé sa décision de suspendre, durant la période d'urgence liée au Covid-19 et à compter du 3 mai, les tests pré- opérationnels de l'ensemble des centrales solaires et éoliennes qui n'ont pas encore débuté leur exploitation commerciale. Cette décision fait partie des mesures annoncées par le CENACE dans le contexte du Covid- 19 et de la baisse de la demande d'électricité.

Au total, ce sont des dizaines de centrales et plusieurs gigawatts d'électricité verte qui sont concernés par cette décision ; la centrale solaire d'El Llano détenue et opérée par Neoen en fait partie. Elle a de ce fait dû arrêter sa production le 3 mai. Il s'agit d'un parc photovoltaïque d'une puissance de 375 MWc dont la construction s'est achevée en début d'année. La centrale était en cours de réalisation de ses tests pré- opérationnels avec le CENACE en vue de l'entrée en vigueur début juillet 2020 du contrat à long terme de vente d'énergie dont elle fait l'objet. La centrale d'El Llano avait commencé à injecter de l'électricité dans le réseau électrique mexicain début février et à vendre cette énergie sur le marché de gros. Neoen rappelle que la centrale solaire d'El Llano produit l'une des électricités les plus compétitives au monde (moins de 19 $ / MWh).

L'impact financier de l'arrêt temporaire de la centrale d'El Llano est évalué à un montant maximum de 2 M$ d'EBITDA par mois. Neoen se tient prête à remettre en service sa centrale pour recommencer à injecter de l'électricité dans le réseau, et à reprendre les test pré-opérationnels dès que le CENACE lèvera sa suspension. Présente au Mexique depuis 2013, Neoen réaffirme son engagement à fournir au pays une énergie verte, fiable et compétitive.

À propos de Neoen

Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La société est active notamment en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, au Portugal, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 5 GW fin 2021. Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

