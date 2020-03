Neoen : Mise à disposition du rapport financier 2019

Paris, le 25 mars 2020

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Neoen (ISIN Code : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader indépendant français de la production d'énergies renouvelables et l'un des plus dynamiques au monde, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport comprend notamment :

La déclaration de la personne responsable ;

Le rapport de gestion ;

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

Les comptes consolidés (en normes IFRS) ;

Les comptes annuels de la société Neoen S.A (en normes françaises) ;

Les différents rapports des commissaires aux comptes ;

Les honoraires des commissaires aux comptes.

Il est consultable sur le site de Neoen www.neoen.com, dans la rubrique Informations financières / Rapports.

