Neoen : Résultats 2018 en forte hausse, objectifs confirmés

17 avril (Reuters) - Neoen a annoncé mercredi :

* un bénéfice net annuel de 13,5 millions d'euros au titre de 2018 contre 10,4 millions un an plus tôt.

* un bénéfice brut courant de 174,4 millions d'euros contre 102,2 millions.

* une marge brute de 77% contre 73% en 2018.

* un chiffre d'affaires annuel de 227,6 millions d'euros contre 139,3 millions en 2017.

* confirmer la poursuite de sa croissance solide et rentable et confirmer ses objectifs 2021.

* anticiper pour 2019 une marge brute équivalente à celle de 2018.

* voir un bénéfice brut 2019 compris entre 220 et 235 millions d'euros (à taux de change constants) et un bénéfice brut de quelque 400 millions d'euros en 2021. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)