Neoen : Résultats annuels 2020

Paris, le 25 mars 2020 Résultats 2019 en forte hausse et objectifs atteints Le chiffre d'affaires 2019 s'est élevé à 253,2 M€, en progression de 22% hors activité biomasse 1 avec une croissance portée par l'ensemble des activités et des zones géographiques

avec une croissance portée par l'ensemble des activités et des zones géographiques Neoen a atteint son objectif annuel d'EBITDA 2 , ressorti à 216,1 M€ 3 , en hausse de 30% par rapport à 2018

, ressorti à 216,1 M€ , en hausse de 30% par rapport à 2018 Le résultat net des activités poursuivies a progressé de 48%

Neoen dispose d'une liquidité robuste, encore renforcée par la mise en place récente d'un crédit syndiqué de 200 M€

En 2019, Neoen a ajouté 369 MW de nouvelles capacités installées, lancé la construction de 745 MW et remporté près de 1 GW de nouveaux projets

Le portefeuille total s'élève à 10,7 GW, en croissance de 3 GW par rapport à fin 2018

Neoen prévoit d'atteindre un EBITDA compris entre 270 et 300 M€ en 2020 à taux de change constants

Le Groupe confirme son objectif de 5 GW en opération ou en construction à fin 2021

L'épidémie actuelle de Covid-19 n'aura pas d'impact notable sur le parc d'actifs en opération, mais aura pour effet de ralentir temporairement le rythme des constructions et des mises en service, et donc de montée en puissance de l'EBITDA (qui avait été précédemment annoncé

à un niveau proche de 400 M€ en 2021), sans que cela affecte le potentiel intrinsèque de croissance de Neoen

Covid-19 n'aura pas d'impact notable sur le parc d'actifs en opération, mais aura pour effet de ralentir temporairement le rythme des constructions et des mises en service, et donc de montée en puissance de l'EBITDA (qui avait été précédemment annoncé à un niveau proche de 400 M€ en 2021), sans que cela affecte le potentiel intrinsèque de croissance de Neoen Neoen franchira en 2022 la barre des 400 M€ 4 d'EBITDA Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), le leader indépendant français de la production d'énergies renouvelables et l'un des plus dynamiques au monde, présente ses résultats annuels consolidés et audités pour son exercice clos au 31 décembre 2019. Ses comptes ont été arrêtés par son conseil d'administration le 25 mars 2020. Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, déclare : « Avec une croissance de 22% de nos revenus et une progression de 30% de notre EBITDA, nous avons réalisé une solide performance opérationnelle et financière en 2019, conformément à ce que nous avions annoncé. Dans le même temps, nous avons continué à mettre en service de nouvelles capacités, lancé la construction de nouvelles centrales et consolidé notre portefeuille en remportant près de 1 GW de nouveaux projets. Ce réservoir de croissance, que nous alimentons de manière continue, nous donne une grande confiance en l'avenir. Pour 2020, nous attendons une nouvelle forte progression de nos résultats, ce qui illustre la robustesse de notre modèle. Nous confirmons par ailleurs l'objectif donné lors de notre introduction en bourse en 2018 de plus de 5 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2021, soit une croissance de plus de 60% par rapport à fin 2019. Grâce au dynamisme de ses équipes et à la robustesse de sa stratégie, Neoen continue d'offrir un potentiel de croissance élevé et une forte visibilité dans un secteur structurellement porteur. » Hors activité biomasse cédée en septembre 2019 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants. Il exclut donc l'activité biomasse cédée en septembre 2019 217,2 millions d'euros à taux de change constants A taux de change constants par rapport à 2019 1 Des résultats en forte croissance Les informations comparatives du compte de résultat consolidé présentées dans ce document ont été retraitées pour refléter le classement de l'activité biomasse en actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, conformément à la norme IFRS 5. L'activité biomasse a été effectivement cédée en septembre 2019. Compte de résultat consolidé simplifié En M€ 2019 2018 Var. retraité Chiffre d'affaires 253,2 207,0 +22% EBITDA 216,1 166,5 +30% Marge d'EBITDA 85% 80% +5 pts EBITDA à taux de change constants 217,2 166,5 +30% Résultat opérationnel courant 135,9 106,0 +28% Résultat financier (87,0) (69,8) -25% Résultat net des activités poursuivies 21,2 14,3 +48% Résultat des activités non poursuivies 15,8 (0,8) n/a Résultat net de l'ensemble consolidé 37,0 13,5 x2,7 Résultat net part du Groupe 36,0 12,4 x2,9 Comme annoncé le 18 février 2020, le chiffre d'affaires de Neoen s'est élevé à 253,2 millions d'euros en 2019, en hausse de 22% par rapport à 2018. Cette croissance, portée par tous les segments d'activité comme par toutes les zones géographiques, s'explique principalement par la contribution en année pleine des actifs mis en service au cours de l'année 2018 et par celle des nouvelles centrales mises en service en 2019. A taux de change constants, il a progressé de 23%. Le chiffre d'affaires de l'activité solaire (47% du chiffre d'affaires) a augmenté de 48% par rapport à 2018 grâce à la contribution des centrales mises en service en 2018, en particulier en Australie, et de celles mises en service en 2019 en Australie, en Zambie, en Jamaïque et en France. Le chiffre d'affaires de l'activité éolienne (44% du chiffre d'affaires) est ressorti en hausse de 3%. Il a bénéficié des capacités ajoutées en 2018 et en 2019 ainsi que des bonnes ressources en vent en Europe tout au long de l'année. Il a toutefois été pénalisé par les conditions de vent défavorables en Australie, en particulier au troisième trimestre 2019, et par la diminution du prix moyen capté sur certains actifs éoliens australiens qui avaient temporairement bénéficié de la vente d'énergie à court terme avant l'entrée en vigueur de contrats d'achat à long terme. L'activité de Neoen se caractérise par sa forte récurrence : près de 85% du chiffre d'affaires provient des ventes d'énergie sous contrat », réalisées dans le cadre de contrats d'achat de l'électricité produite. A fin décembre 2019, la durée résiduelle moyenne de ces contrats était de plus de 14 ans et le montant total des revenus cumulés garantis au titre des contrats d'achat sécurisés s'élevait à 6 milliards d'euros. Objectif d'EBITDA atteint L'EBITDA s'est élevé à 216,1 millions d'euros, en hausse de 30% par rapport à 2018. A taux de change constants, il s'est établi à 217,2 millions d'euros en ligne avec l'objectif annoncé par le Groupe. Si les trois activités du Groupe contribuent à cette forte augmentation, celle-ci est plus particulièrement liée à la croissance de l'activité solaire, qui a bénéficié de la contribution des nombreuses mises en service 2018 et 2019 dans les trois zones géographiques du Groupe et à la progression soutenue de l'activité éolienne dans 2 la zone Europe-Afrique. Les autres produits et charges opérationnels courants, comptabilisés en EBITDA, ont quant à eux représenté un produit de 27,6 millions d'euros contre 10,0 millions d'euros en 2018, essentiellement en raison de l'augmentation des compensations contractuelles pour pertes de revenus liées au retard dans la mise en service de certains projets. La marge d'EBITDA ressort à 85% du chiffre d'affaires consolidé, en ligne avec l'indication donnée par le Groupe. Elle se compare à une marge d'EBITDA de 80% en 2018. La marge d'EBITDA de l'activité solaire s'élève à 94% contre 96% en 2018. Ce léger recul s'explique principalement par une contribution plus faible en 2019 des indemnités contractuelles liées à des retards dans la mise en service de centrales solaires. La marge d'EBITDA de l'activité éolienne s'établit à 92% contre 85% en 2018 grâce notamment à la progression de l'activité dans la zone Europe-Afrique et à la reconnaissance d'indemnités contractuelles compensant en partie la perte de chiffre d'affaires liée aux retards de mise en service de certains projets. La marge d'EBITDA de l'activité de stockage ressort quant à elle à 85% contre 79% en 2018, ayant bénéficié de conditions de marché spécifiques en Australie. Forte progression du résultat net Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 135,9 millions d'euros, en hausse de 28% par rapport à 2018. Les charges d'amortissement ont progressé de 19,7 millions d'euros, en lien avec la croissance du parc d'actifs en opération. Le résultat financier a représenté une charge de 87,0 millions d'euros contre 69,8 millions d'euros en 2018. Le coût de la dette a atteint 79,0 millions d'euros contre 62,4 millions d'euros en 2018. Cette hausse reflète principalement la progression de l'encours moyen de la dette sur la période, liée directement à la croissance du nombre d'actifs en opération. Le taux moyen pondéré de l'endettement au titre des financements de projets5 est ressorti à 3,7% au 31 décembre 2019 contre 4,2% à fin décembre 2018. Cette diminution résulte d'un environnement de taux d'intérêt plus bas bénéficiant aux nouveaux financements et du refinancement de deux portefeuilles de projets en Australie et en France. Au 31 décembre 2019, le taux d'intérêt moyen global pour l'ensemble de la dette du Groupe était d'environ 4,2% contre environ 4,6% au 31 décembre 2018, en raison notamment de la réduction du taux d'intérêt moyen pondéré des financements de projets et de la mise en place d'une obligation convertible en actions de 200 millions d'euros, au taux nominal de 1,875%6. Par ailleurs, les autres produits et charges financières ont représenté une charge nette de 8,0 millions d'euros contre une charge de 7,4 millions d'euros en 2018, cette hausse étant liée principalement à des charges de désactualisation. La charge d'impôt est ressortie à 23,7 millions d'euros contre 15,8 millions d'euros en 2018. Le taux effectif d'impôt est stable à 53% contre 52% en 2018. Ce taux s'explique notamment par l'impact de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises en France, des retenues à la source et de la non-déductibilité de certains intérêts financiers. Le résultat net des activités poursuivies s'est élevé à 21,2 millions d'euros, en progression de 48% par rapport à 2018. Le résultat des activités non poursuivies s'est établi à 15,8 millions d'euros et correspond essentiellement au résultat de cession de l'activité biomasse. Taux d'intérêt moyen pondéré de l'endettement au titre des financements de projet, sur une base all-in ,c'est-à-dire la somme de la marge appliquée par l'établissement financier et les swaps de taux ou autres produits dérivés de taux, pour l'ensemble des projets consolidés du Groupe en opération Le taux d'intérêt effectif de la composante dette de cette obligation convertible s'élevant à 4,27% 3 Le résultat net part du Groupe a quasiment triplé pour atteindre 36,0 millions d'euros contre 12,4 millions d'euros en 2018). Une liquidité robuste Les flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 184,5 millions d'euros, en hausse de 28,0 millions d'euros par rapport à 2018. Ils ont bénéficié de la croissance de l'EBITDA (+49,6 millions d'euros par rapport à 2018) mais ont été pénalisés par la détérioration du besoin en fonds de roulement (-38,5 millions d'euros par rapport à 2018) due principalement à des crédits de TVA en attente de remboursement relatifs à des projets en cours de construction. En 2019, les flux nets de trésorerie utilisés pour les opérations d'investissement se sont élevés à -812,3 millions d'euros, en hausse de -280,2 millions d'euros par rapport à 2018. Neoen a poursuivi ses investissements pour le développement et la construction de nouvelles capacités de production, dont les centrales de Numurkah et Bulgana en Australie, les parcs solaires d'Altiplano en Argentine, d'El Llano au Mexique, de Capella au Salvador et de Paradise Park en Jamaïque et les fermes éoliennes de Hedet et Mutkalampi en Finlande. Le Groupe a également acquis huit fermes éoliennes en Irlande en août 2019 et cédé son activité biomasse. Les flux nets de trésorerie provenant des activités de financement du Groupe ont atteint 581,6 millions d'euros. Ils reflètent principalement les emprunts liés au financement des nouveaux projets, l'impact net du refinancement d'un portefeuille de projets en opération en France et l'émission d'une obligation convertible en octobre 2019. Au total, malgré les importants investissements réalisés au cours de l'année, le montant de trésorerie et équivalents de trésorerie reste à un niveau élevé de 460,5 millions d'euros, contre 503,8 millions d'euros au début de la période. Ce montant intégrait notamment le solde des fonds levés lors de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse de Neoen en octobre 2018 après remboursement des lignes de crédit corporate. Neoen a depuis continué de renforcer sa liquidité en signant en mars 2020 un premier crédit syndiqué de 200 millions d'euros indexé sur des critères ESG. Une augmentation de la dette en ligne avec la croissance du parc d'actifs La dette financière brute s'élève à 2 415 millions d'euros au 31 décembre 2019 contre 1 691 millions d'euros au 31 décembre 2018. Cette augmentation reflète la mise en place de nouveaux financements de projets en lien avec la croissance du parc d'actifs, l'impact du refinancement d'un portefeuille de parcs solaires et éoliens en opération en France et l'émission d'une obligation convertible au second semestre 2019 pour 200 millions d'euros (dont 180 millions d'euros ont été comptabilisés en dette). Au 31 décembre 2019, plus de 90% de la dette du Groupe correspond à des financements de projets sans recours seniors et des dettes mezzanines associés aux centrales en opération et en construction. La dette nette ressort à 1 811 millions d'euros à fin décembre 2019 contre 1 038 millions d'euros à fin 2018. Le levier du Groupe (dette nette rapportée à l'EBITDA) atteint ainsi 8,4 fois à fin décembre 2019. 4 Portefeuille à fin décembre 2019 : 10,7 GW en hausse de 3 GW par rapport à fin 2018 En MW 31 déc. 19 31 déc. 18 var. Actifs en opération(1) 1 847 1 478 +369 Actifs en construction 1 193 764 +429 Sous-total actifs en opération ou en construction(1) 3 040 2 241 +799 Projets awarded 1 082 899 +183 Total des MW secured portfolio 4 122 3 141 +981 Projets tender ready 1 563 1 203 +360 Projets advanced development 4 966 3 321 +1 645 Total des MW advanced pipeline 6 529 4 525 +2 004 Total Portefeuille 10 651 7 665 +2 986 Projets early stage > 4 GW > 4 GW Capacité retraitée de l'activité biomasse cédée en septembre 2019 Les capacités en opération ou en construction s'élèvent à plus de 3 GW à fin décembre 2019, en augmentation de près de 800 MW par rapport à fin 2018. Près de 370 MW de capacités ont été ajoutés en 2019 dans les trois zones géographiques du Groupe. Neoen a par ailleurs lancé la construction de 745 MW au cours de l'année et dispose de 1,2 GW d'actifs en construction à fin 2019, répartis entre la zone Amériques (61%), l'Australie (22%) et l'Europe-Afrique (17%). Le portefeuille sécurisé ressort à 4,1 GW à fin décembre 2019, en hausse de 981 MW par rapport à fin 2018. Neoen a remporté près de 1 GW de nouveaux projets en 2019 dont 563 MW au cours du quatrième trimestre : Le Groupe a signé un contrat de vente d'électricité avec un opérateur électrique pour un parc solaire d'une capacité de 352 MWc ;

; Neoen a par ailleurs acquis 49% d'un parc solaire en développement à Rio Maior au Portugal d'une capacité de 180 MWc. Ce parc bénéficie d'un contrat de vente d'électricité avec le gouvernement portugais d'une durée de 15 ans. Ces projets sont venus compléter les nombreux succès du Groupe depuis le début de l'année 2019 : le gain de contrats dans le cadre d'appels d'offres gouvernementaux en France (capacité totale de 88 MWc) et au Portugal (65 MWc), le parc solaire de Metoro au Mozambique (41 MWc) et l'extension de la batterie de Hornsdale Power Reserve (50 MW - 64,5 MWh) en Australie qui sont déjà en cours de construction, ou encore la signature d'un deuxième contrat de vente d'électricité à Google en Finlande (130 MW). Le total du portefeuille s'établit à 10,7 GW à fin décembre 2019. Il a continué à croître de manière très significative avec une hausse de près de 3 GW par rapport à fin décembre 2018. Evènements récents Refinancement des projets éoliens Hornsdale en Australie Dans le cadre d'une gestion active de ses financements, le Groupe a finalisé, le 21 janvier 2020, le refinancement des dettes des centrales en exploitation Hornsdale 1, 2 et 3, donnant lieu à un remboursement de 527,2 millions de dollars australiens ainsi qu'à l'émission de nouvelles dettes pour 606,5 millions de dollars australiens. 5 Cette opération a permis au Groupe de bénéficier de conditions de financement plus avantageuses, notamment en allongeant l'horizon de remboursement (jusqu'à 22 ans à compter du refinancement). Mise en place d'un crédit syndiqué de 200 millions d'euros intégrant des critères ESG En mars 2020, Neoen a conclu un premier crédit syndiqué de 200 millions d'euros indexant ses conditions financières sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Celui-ci comprend un crédit amortissable d'un montant total de 125 millions d'euros et un crédit renouvelable d'un montant de 75 millions d'euros. Les deux tranches ont une maturité au 31 juillet 2024. Cette opération a pour but de renforcer les ressources financières du Groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance. Elle contribuera notamment à la poursuite de ses investissements dans le développement de nouveaux projets. Neoen remporte 13 MW de capacités de stockage en France En mars 2020, Neoen a remporté 13 MW de capacités de stockage en France dans le cadre d'un appel d'offres lancé par le gestionnaire de transport et de distribution RTE. La capacité fournie par Neoen se répartira entre deux projets. Le premier est composé de batteries lithium-ion, pour une puissance totale de 7 MW, et sera situé en région Bretagne ; le second, représente une puissance de 6 MW, sa localisation n'étant pas encore déterminée. Ces deux nouvelles installations viendront renforcer les capacités installées de Neoen en France, après la mise en opération il y a plus d'un an d'Azur Stockage, la plus grande centrale de stockage d'électricité (6 MW) raccordée au réseau en France métropolitaine. Perspectives Neoen prévoit pour l'année 2020 un EBITDA compris entre 270 et 300 millions d'euros (à taux de change constants par rapport à 2019) et une marge d'EBITDA d'environ 80%. Cette prévision prend en compte : la meilleure estimation à date du calendrier de mise en service des centrales en cours de construction compte tenu de l'expansion de l'épidémie de Covid-19 ;

Covid-19 ; le niveau des prix de marché actuels qui influe sur les early generation revenues 7 , ainsi que sur les ventes d'électricité hors contrats de long terme (dont la contribution au chiffre d'affaires était inférieure

à 14% en 2019). Neoen confirme par ailleurs son objectif de plus de 5 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2021. Le Groupe anticipe que l'épidémie de Covid-19 aura des conséquences sur le calendrier de lancement de construction et de mise en service des projets awarded notamment en matière de supply chain, de procédures administratives et d'organisation des chantiers. La part d'actifs entrant en opération au cours de l'année 2021 et par conséquent le niveau d'EBITDA (qui avait été annoncé à un niveau proche de 400 millions d'euros en 2021) seront donc moins importants que précédemment envisagé. Une capacité supérieure à 5 GW sera pleinement opérationnelle fin 2022, tel que communiqué lors de l'introduction en bourse de Neoen. Neoen franchira la barre des 400 millions d'euros8 d'EBITDA en 2022, porté par la montée en puissance de ses projets. Le secteur des énergies renouvelables reste structurellement caractérisé par les perspectives d'une forte demande à l'échelle mondiale sur le long terme. Neoen est donc confiant dans sa capacité à bénéficier de ces opportunités de croissance grâce à son modèle develop-to-own caractérisé par le développement de ses propres projets, des contrats de vente d'électricité à long terme conclus avec des contreparties de qualité et une présence géographique diversifiée. Revenus avant l'entrée en vigueur des contrats long terme A taux de change constants par rapport à 2019 6 Ce communiqué contient des éléments à caractère prospectif concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Neoen et de ses filiales (le "Groupe"). Ces éléments comportent des indications relatives aux intentions du Groupe, ses stratégies, ses perspectives de croissance et des tendances concernant ses résultats opérationnels, sa situation financière et sa position de trésorerie. Bien que ces indications soient fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables, ils sont soumis à de nombreux facteurs de risque et incertitudes si bien que les résultats effectifs peuvent différer de ceux anticipés ou induits par ces indications du fait d'une multitude de facteurs, notamment ceux décrits dans les documents enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) disponibles sur le site Internet de Neoen (www.neoen.com). Les informations à caractère prospectif contenues dans ce communiqué reflètent les indications données par le Groupe à la date du présent document. Sauf obligation légale, le Groupe décline expressément tout engagement à mettre à jour ces éléments à caractère prévisionnel à la lumière d'informations nouvelles ou de développements futurs. Le rapport financier annuel 2019 est disponible en téléchargement sur le site internet du Groupe https://www.neoen.com/fr/informations-financieres Webcast Neoen commentera ses résultats 2019 au cours d'un webcast live qui aura lieu le mercredi 25 mars 2020 à 18h00 heure de Paris. Pour accéder au webcast en direct ou en différé, merci de coller l'adresse url suivante dans votre browser: https://channel.royalcast.com/webcast/neoen/20200325_2/ Prochaines publications financières Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 et données opérationnelles : 15 mai 2020 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 et données opérationnelles : 28 juillet 2020 Résultats du 1er semestre 2020 : 23 septembre 2020 Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2020 et données opérationnelles : 9 novembre 2020 L'Assemblée générale annuelle aura lieu le 26 mai 2020 à 14 heures au Cloud Business Center - 10 bis, rue du 4 septembre - 75002 Paris. InvestisseursPresse Neoen OPRG Financial Delphine Deshayes Isabelle Laurent Fabrice Baron +33 6 69 19 89 92 +33 1 53 32 61 51 +33 1 53 32 61 27 delphine.deshayes@neoen.com isabelle.laurent@oprgfinancial.fr fabrice.baron@oprgfinancial.fr 7 À propos de Neoen Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de 3 GW à ce jour, Neoen est un Groupe en forte croissance. Le Groupe est actif notamment en Australie, en France, au Mexique, au Portugal, au Salvador, en Finlande, en Argentine, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 5 GW à fin 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com 8 Annexe Résultats sectoriels (en millions d'euros) Chiffre d'affaires EBITDA (1) Résultat opérationnel courant Exercice Exercice Var Exercice Exercice Var Exercice Exercice Var 2019 2018 (en %) 2019 2018 (en %) 2019 2018 (en %) retraité retraité retraité Europe - Afrique Eolien 47,6 29,4 +62% 37,9 23,0 + 65% 19,4 10,8 +80% Solaire 53,2 39,9 +33% 47,6 33,8 + 41% 30,0 20,0 +50% Stockage 0,4 - - 0,3 (0,0) - 0,1 (0,0) - Total 101,2 69,3 +46% 85,9 56,8 + 51% 49,5 30,9 +60% Australie Eolien 63,5 79,2 -20% 64,3 68,8 -7% 45,6 50,3 -9% Solaire 45,3 24,0 +89% 44,1 32,0 + 38% 25,6 22,0 +16% Stockage 20,1 17,9 +12% 17,1 14,2 + 20% 11,9 8,9 +34% Total 128,8 121,1 +6% 125,5 115,0 + 9% 83,2 81,2 +2% Amériques Solaire 20,6 16,4 +26% 20,0 11,7 + 71% 14,1 7,3 +93% Total 20,6 16,4 +26% 20,0 11,7 + 71% 14,1 7,3 +93% Développement- Invest. et Eliminations Développement et 64,9 63,1 +3% (4,5) 10,9 n/a (7,4) 9,7 n/a investissements (2) Eliminations (3) (62,4) (63,0) -1% (10,7) (27,9) + 62% (3,5) (23,1) + 85% Total 2,5 0,1 n/a (15,2) (17,0) + 11% (10,9) (13,4) + 19% TOTAL 253,2 207,0 +22% 216,1 166,5 +30% 135,9 106,0 + 28% Dont éolien 111,1 108,6 +2% 102,2 91,8 + 11% 65,0 61,1 + 6% Dont solaire 119,1 80,4 +48% 111,8 77,4 + 44% 69,7 49,4 + 41% Dont stockage 20,5 17,9 +15% 17,4 14,2 + 23% 12,1 8,9 + 36% L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et provisions opérationnels courants. Il exclut donc les activités non poursuivies. Le chiffre d''affaires de ce secteur est essentiellement réalisé à partir des ventes de services aux autres entités du Groupe (éliminées en consolidation, à l'exception des montants facturés aux sociétés liées et aux autres entités qui ne sont pas consolidées par intégration globale par le Groupe) mais également des ventes de services à des tiers. Les éliminations concernent principalement l'annulation des facturations de services rendus par Neoen SA à ses sociétés de projet tant sur le développement que sur la supervision et la gestion administrative des centrales ainsi qu'à l'activation des coûts de développement conformément à IAS 38. 9 Compte de résultat consolidé Exercice 2019 Exercice 2018 Retraité (En millions d'euros) Ventes d'énergies sous contrat 214,7 173,9 Ventes d'énergies sur le marché 32,7 27,8 Autres produits 5,9 5,3 Chiffre d'affaires 253,2 207,0 Achats de marchandises et variation de stocks (0,7) (0,4) Charges externes et de personnel (59,1) (46,2) Impôts, taxes et versements assimilés (5,4) (4,6) Autres produits et charges opérationnels courants 27,6 10,0 Quote-part du résultat net des entreprises associées et co-entreprises 0,7 0,8 Amortissements et provisions opérationnels courants (80,2) (60,5) Résultat opérationnel courant 135,9 106,0 Autres produits et charges opérationnels non courants (5,5) (7,6) Dépréciations d'actifs non courants 1,5 1,5 Résultat opérationnel 131,9 99,9 Coût de l'endettement financier (79,0) (62,4) Autres produits et charges financiers (8,0) (7,4) Résultat financier (87,0) (69,8) Résultat avant impôts 44,9 30,1 Impôts sur les résultats (23,7) (15,8) Résultat net des activités poursuivies 21,2 14,3 Résultat net des activités non poursuivies 15,8 (0,8) Résultat net de l'ensemble consolidé 37,0 13,5 Résultat net - part du groupe 36,0 12,4 dont résultat net des activités poursuivies - part du groupe 19,4 11,7 dont résultat net des activités non poursuivies - part du groupe 16,7 0,7 Résultat net - participations ne donnant pas le contrôle 1,0 1,2 dont résultat net des activités poursuivies - participations ne donnant pas le contrôle 1,9 2,6 dont résultat net des activités non poursuivies - participations ne donnant pas le contrôle (0,9) (1,5) Résultat de base par action (en euros) 0,44 0,19 dont résultat net des activités poursuivies par action (en euros) 0,25 0,21 dont résultat net des activités non poursuivies par action (en euros) 0,19 (0,01) Résultat par action - après dilution (en euros) 0,41 0,19 dont résultat net des activités poursuivies par action - après dilution (en euros) 0,24 0,20 dont résultat net des activités non poursuivies par action - après dilution (en euros) 0,18 (0,01) 10 Bilan consolidé 31.12.2019 31.12.2018 En millions d'euros Ecarts d'acquisition 0,7 - Immobilisations incorporelles 183,3 121,7 Immobilisations corporelles 2 387,3 1 702,7 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 6,9 6,7 Instruments financiers dérivés non courants 2,0 5,8 Actifs financiers non courants 125,2 106,0 Impôts différés actifs 55,6 39,1 Total des actifs non courants 2 761,0 1 982,0 Stocks 0,7 0,3 Clients et comptes rattachés 52,2 33,8 Autres actifs courants 111,2 48,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 460,5 503,8 Total des actifs courants 624,7 586,9 Total de l'actif 3 385,7 2 568,9 31.12.2019 31.12.2018 En millions d'euros Capital 170,2 169,9 Primes 501,0 500,8 Réserves (42,4) (35,2) Actions propres (3,8) (2,7) Résultat de l'exercice - part du groupe 36,0 12,4 Capitaux propres part du groupe 661,0 645,1 Participations ne donnant pas le contrôle 19,5 10,1 Capitaux propres 680,5 655,3 Provisions non courantes 13,8 10,6 Financements des projets - non courant 1 979,8 1 511,8 Financements corporate - non courant 190,6 13,9 Instruments financiers dérivés non courants 83,8 33,3 Autres passifs non courants 34,1 - Impôts différés passifs 49,6 37,8 Total des passifs non courants 2 351,7 1 607,3 Financements des projets - courant 144,8 122,5 Financements corporate - courant 4,0 2,2 Instruments financiers dérivés courants 11,6 7,1 Fournisseurs et comptes rattachés 126,3 136,5 Autres passifs courants 66,8 37,9 Total des passifs courants 353,5 306,3 Total du passif 3 385,7 2 568,9 11 Tableau des flux de trésorerie consolidés Exercice 2019 Exercice 2018 En millions d'euros Résultat net des activités poursuivies 37,0 13,5 Éliminations : de la quote-part de résultat dans les entreprises associées (0,7) (0,8) de la charge (produit) d'impôt différé 8,4 8,0 des amortissements et provisions 83,8 63,5 de la variation de juste valeur au résultat des instruments financiers dérivés 2,2 1,7 des plus ou moins-values de cession 3,1 3,6 des charges et produits calculés liés aux paiements en actions 3,8 2,5 des autres produits et charges sans incidence de trésorerie 7,5 (0,3) de la charge (produit) d'impôt exigible 15,3 7,7 du coût de l'endettement financier 79,0 65,6 Incidence de la variation du besoin en fond de roulement (44,5) (6,0) Impôts décaissés (encaissés) (10,4) (2,7) Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 184,5 156,5 Dont flux de trésorerie opérationnels liés aux activités non poursuivies 1,5 8,7 Acquisitions de filiales nettes de la trésorerie acquise (36,5) (18,9) Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 10,6 0,8 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (764,0) (483,9) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,2 0,3 Variation d'actifs financiers (23,2) (31,4) Dividendes reçus 0,8 0,8 Flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement (812,3) (532,1) Dont flux de trésorerie d'investissement liés aux activités non poursuivies (3,2) (3,0) Augmentation de capital de la société mère 19,9 441,7 Contribution des investisseurs minoritaires aux augmentations de capital 1,8 0,6 Cession (acquisition) nette d'actions propres (3,1) (2,7) Emission d'emprunts 906,6 412,7 Dividendes payés (4,1) (3,8) Remboursement d'emprunts (267,6) (161,1) Intérêts financiers versés (72,0) (62,6) Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 581,6 624,8 Dont flux de trésorerie de financement liés aux activités non poursuivies (1,0) (4,9) Incidence de la variation des taux de change 2,8 (5,1) Variation de trésorerie (43,3) 244,1 Trésorerie à l'ouverture 503,8 259,7 Trésorerie à la clotûre 460,5 503,8 Variation de la trésorerie nette (43,3) 244,1 12 La Sté Neoen SA a publié ce contenu, le 25 mars 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

