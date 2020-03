Neoen : crédit syndiqué indexé sur des critères ESG

17/03/2020 | 09:23

Neoen annonce la signature de son premier crédit syndiqué, d'un montant total de 200 millions d'euros, avec ses conditions financières sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



Le groupe d'énergies renouvelables précise que ce prêt comprend un crédit amortissable de 125 millions et un crédit renouvelable d'un montant de 75 millions. Les deux tranches ont une maturité au 31 juillet 2024.



Les conditions du crédit seront ajustées en fonction de la performance ESG de Neoen sur deux critères, à savoir la prévention de la corruption et sa propre notation ESG assurée par l'agence Vigeo Eiris, qui sera mesurée annuellement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.