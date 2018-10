Neoen : débuts en fanfare à la Bourse de Paris

17/10/2018 | 11:27

Négociée sous forme de promesses depuis ce matin sur le compartiment A d'Euronext Paris, l'action Neoen cotait plus de 10% au-dessus de son prix de référence (16,5 euros) : au cours de 18,5 euros auquel elle s'échange à cette heure, la société capitalise plus de 1,5 milliard d'euros.



Le prix de référence de l'introduction en Bourse de ce producteur d'électricité d'origine renouvelable, soit 16,50 euros, se situe dans le bas de la fourchette indicative, qui allait de 16 à 19 euros. Quoi qu'il en soit, Neoen a levé environ 450 millions d'euros d'argent frais pour financer sa croissance, des fonds cédant au passage pour 178 millions d'euros d'actions existantes. Bref, la taille globale de l'opération atteint 628 millions, ce qui représente 'la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur Euronext Paris', indique Neoen.



'Neoen devient ainsi la première licorne française des énergies renouvelables à se coter', se félicite son PDG, Xavier Barbaro.



Le règlement-livraison des titres Neoen interviendra demain, 18 octobre. Dès le lendemain, 19 octobre, les actions Neoen proprement dites seront échangées à la Bourse de Paris.



Le flottant atteint pour l'heure 24% du capital, taux qui pourra atteindre jusqu'à 28,9% si l'option de surallocation était entièrement exercée, ce qui pourra intervenir d'ici le 15 novembre.









