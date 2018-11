Neoen : finalisation du financement de Capella Solar

28/11/2018 | 07:50

Neoen annonce la finalisation du financement de Capella Solar, un projet photovoltaïque de 140 MWc situé au Salvador. Détenu à 100% par le groupe français d'énergies renouvelables, Capella devrait être mis en service début 2020.



Second projet qui sera exploité par Neoen dans ce pays d'Amérique centrale, il a pleinement bénéficié du retour d'expérience acquis par ses équipes sur le projet photovoltaïque de Providencia de 101 MWc mis en service en 2017.



FMO, BID Invest et Proparco apportent la dette senior du projet dont le total d'investissement s'élève à 133 millions de dollars. Ce montant inclut le coût d'une batterie lithium-ion LG Chem de 3 MW / 1,5 MWh qui sera installée par Nidec.



