Neoen : hausse de 61% du CA au 1er trimestre

15/05/2020 | 15:51

Neoen affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 95,8 millions d'euros, en hausse de 61% en comparaison annuelle, avec une production d'électricité qui a atteint 1.110 GWh, en progression de 59% sur un an.



Le groupe d'énergies renouvelables confirme son objectif d'EBITDA compris entre 270 et 300 millions d'euros pour 2020, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%, et réitère ses objectifs opérationnels et financiers pour 2021 et 2022.



