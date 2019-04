Neoen : inauguration de la centrale solaire de Corbas

09/04/2019 | 14:23

Neoen fait part de l'inauguration, avec le Groupe Charles André (GCA) et Bouygues Energies & Services, de la centrale solaire de Corbas (Département du Rhône), présenté comme le projet d'ombrières photovoltaïques le plus important de France.



La surface couverte par le projet Corbas va abriter environ 4.600 véhicules neufs stockés par GCA sur le site de sa filiale TEA Lyon, et devrait permettre la production annuelle de 19.500 MWh par an, équivalent à la consommation électrique annuelle de 8.800 habitants.



Propriétaire de la centrale, Neoen a conçu le projet, en a supervisé la construction et en est l'exploitant, tandis que Bouygues Energies & Services assurera l'exploitation et la maintenance des installations.



