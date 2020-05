Neoen : lance une première OCEANE Verte en Europe

27/05/2020 | 18:37

Neoen annonce le lancement de la toute première émission d'obligations convertibles vertes en Europe pour un montant nominal maximal de 170 millions d'euros.



Les obligations convertibles vertes de Neoen à échéance 2025 seront émises au pair pour un montant nominal maximal de 170 millions d'euros et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel compris entre 2,0% to 2,5%.



La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action Neoen.



' Le produit de l'émission de cette OCEANE Verte sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (énergie solaire photovoltaïque et éolienne) ou de stockage d'énergie ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.