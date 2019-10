Neoen : lancement d'une émission d'OCEANE

02/10/2019 | 09:15

Neoen annonce le lancement d'une émission d'OCEANE venant à échéance le 7 octobre 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal maximal de 200 millions d'euros.



Le produit net sera affecté aux besoins généraux de Neoen et aura notamment pour but de financer son développement en vue d'atteindre son objectif de capacité à fin 2021 (plus de 5,0 GW de capacité en construction ou en opération) tout en optimisant son bilan.



Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 1,250% et 1,875% payable semestriellement à terme échu les 7 octobre et 7 avril de chaque année. La fixation des modalités définitives est prévue ce jour et le règlement-livraison, le 7 octobre.



