Neoen : lancement de la construction d'Azur Stockage

30/11/2018 | 07:42

Neoen annonce avoir lancé la construction du projet Azur Stockage, la plus grande centrale de stockage d'électricité directement raccordée au réseau en France métropolitaine, d'une puissance de six MW pour six MWh stockés.



Projet mené avec les gestionnaires de transport et de distribution RTE et Enedis, la région Nouvelle-Aquitaine et la commune d'Azur, la centrale participera à l'équilibrage du réseau au titre de la réserve primaire, afin d'en contenir la déviation de fréquence.



