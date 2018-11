Neoen : mise en service d'une centrale en Australie

23/11/2018 | 09:01

Le producteur énergétique Neoen annonce la mise en service de Coleambally, une centrale solaire de 189 MWc située en Nouvelle-Galles du Sud, présentée comme la plus grande jamais mise en exploitation sur le sol australien à ce jour.



Avec 567.800 panneaux installés, elle produira chaque année plus de 390.000 MWh d'énergie renouvelable propre, sans émission de gaz à effet de serre, soit une production suffisante pour alimenter en électricité plus de 65.000 foyers de Nouvelle-Galles du Sud.



Directement raccordée au réseau TransGrid, Coleambally bénéficie d'un contrat d'achat d'une durée de 12 ans avec EnergyAustralia portant de 70% de l'électricité produite. Le complément sera directement commercialisé sur le marché.



