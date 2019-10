Neoen : mise en service d'une centrale solaire à la Jamaïque

03/10/2019 | 08:58

Neoen annonce la mise en service et l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Paradise Park, à la Jamaïque, projet majoritairement détenu par le groupe aux côtés de Rekamniar Frontier Ventures et de MPC Caribbean Clean Energy Fund.



Cette centrale solaire d'une capacité nominale de 51,5 MWc fournit à présent à la compagnie nationale d'électricité jamaïcaine l'électricité la moins chère jamais produite sur l'île, dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité conclu pour 20 ans.



Par ailleurs, Neoen a fait part du succès de son émission d'OCEANE venant à échéance le 7 octobre 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour environ 200 millions d'euros. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 30,17 euros.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.