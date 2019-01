Neoen : mise en service de la première tranche de Corbas

10/01/2019 | 08:23

Neoen annonce la mise en service de la première tranche de son projet Corbas, situé dans la région sud de Lyon. Affichant une puissance totale de 16 MWc, Corbas est à ce jour le plus important projet d'ombrières de France.



La centrale est structurée en tranches Corbas 3 (7,8 MWc), désormais en service, et Corbas 1 (8.5 MWc) qui entrera en exploitation en avril 2019. Elle va produire 20.000 MWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 8.800 habitants.



Neoen souligne que les riverains ont été associés au financement du projet, lui apportant 1,2 million d'euros en quatre semaines, collecte la plus importante et la plus rapide pour un projet solaire en France selon les termes de la CRE.



