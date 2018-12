Neoen : performance 'très supérieure aux attentes' pour HPR

05/12/2018 | 09:43

Neoen annonce que selon un rapport par le cabinet indépendant Aurecon, sa centrale de stockage Hornsdale Power Reserve (HPR)enregistre une performance technique très largement supérieure aux attentes, un an seulement après sa mise en service.



Basée à proximité de Jamestown, en Australie Méridionale, la batterie HPR est la plus grande centrale de stockage Lithium-ion au monde. Elle est entièrement détenue et exploitée par Neoen et affiche une puissance de 100 MW pour une capacité de stockage de 129 MWh.



Remportée lors d'un appel d'offres lancé par le gouvernement local, HPR répond à un triple objectif de contribuer à une plus grande stabilité du réseau électrique, faciliter l'intégration des énergies renouvelables et éviter de potentiels délestages électriques.



