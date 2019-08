Neoen : projets solaires remportés en France

07/08/2019 | 09:37

Neoen annonce avoir remporté une puissance agrégée de 43 MWc lors du dernier appel d'offres gouvernemental ('CRE 4.6') pour des centrales photovoltaïques au sol, puissance répartie sur cinq projets détenus à 100% par le groupe.



Ces cinq projets lauréats se trouvent dans les départements de Charente, d'Indre-et-Loire, de Haute-Garonne, et des Landes pour deux d'entre eux. Ils permettront la réhabilitation de sites dégradés et la mise en service de ces centrales est prévue en 2021.



'Ces résultats montrent une nouvelle fois le leadership de Neoen en France, où notre société fait partie des principaux lauréats des appels d'offres gouvernementaux avec une remarquable régularité', commente le PDG Xavier Barbaro.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.