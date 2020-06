Paris, le 11 juin 2020

Neoen rejoint l'indice SBF 120

Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, annonce son entrée dans l'indice SBF 120, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Dans le cadre de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le Conseil Scientifique des Indices a en effet pris la décision d'inclure Neoen dans l'indice SBF 120, ainsi que dans l'indice CAC Mid 60. Cette décision prendra effet à compter du 22 juin 2020.

L'inclusion de Neoen dans ces indices consacre la qualité de son parcours boursier depuis son introduction en Bourse en octobre 2018. En 20 mois, la capitalisation boursière de la société a plus que doublé pour atteindre près de 3 milliards d'euros. Cette forte progression s'est accompagnée d'une augmentation régulière des volumes échangés.

Depuis son introduction en Bourse, Neoen a continué d'afficher une forte progression de ses résultats financiers et d'alimenter son portefeuille de projets. Les actifs en opération ou en construction sont passés de 1,8 GW fin juin 2018 à 3,1 GW fin mars 2020, l'objectif étant d'atteindre 5 GW fin 2021. Cette croissance rapide et rentable est fondée sur une diversification à la fois géographique et technologique de ses actifs : présente dans 14 pays répartis sur 4 continents, Neoen développe et opère des capacités de production d'électricité aussi bien dans le solaire, dans l'éolien que dans le stockage.

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, déclare : « Nous sommes heureux d'intégrer cet indice de référence qui marque une nouvelle étape importante pour Neoen. Notre parcours en Bourse est le reflet des très bonnes performances opérationnelles et financières de notre société. Il illustre également l'intérêt des investisseurs pour le secteur des énergies renouvelables et plus spécifiquement pour notre modèle de croissance : créée en 2008, Neoen est profitable depuis 2011. Notre succès repose sur notre capacité à développer nos propres projets, à les adosser à des contrats de vente d'électricité à long terme conclus avec des contreparties de qualité et à conserver ces actifs dans la durée. »

Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3 GW à ce jour, Neoen est un Groupe en forte croissance. Le Groupe est actif notamment en Australie, en France, au Mexique, au Portugal, au Salvador, en Finlande, en Argentine, en Irlande, en Zambie, en Jamaïque et au Mozambique. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). Neoen vise une capacité en opération ou en construction d'au moins 5 GW à fin 2021. Neoen (Code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris.

