Neoen : va construire la plus grande ferme solaire d'Australie

La société CleanCo de l'Etat du Queensland a accepté d'acheter une capacité de 320 mégawatts de la ferme solaire des Western Downs dans le sud-est du Queensland, ce qui aidera l'Etat à progresser vers son objectif de 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030, a déclaré le gouvernement.

"Alors que notre économie émerge du terrible impact du Covid-19, nous avons besoin de projets prêts à démarrer qui créeront des emplois et stimuleront les dépenses, en particulier dans la région du Queensland", a déclaré le trésorier de l'État, Jacki Trad, dans un communiqué.

Neoen, qui considère l'Australie comme l'un de ses principaux marchés de croissance, a déclaré qu'il prévoyait de commencer la construction de la ferme solaire des Western Downs en juillet, la production du projet devant commencer au premier trimestre 2022 Le producteur d'électricité indépendant a évalué la capacité de la ferme solaire entre 460 et 480 mégawatts photovoltaïques (MWp), ce qui serait la plus grande en Australie, et a déclaré que CleanCo a accepté d'acheter 352 MWp.

Neoen possède déjà six fermes solaires, trois parcs éoliens et la plus grande batterie lithium-ion du monde en Australie.