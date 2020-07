03/07/2020 — AGO du 3 septembre 2020 : Formulaire de vote

IMPORTANT : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso/ Before selecting, please see instructions on reverse side

NEOLIFE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance au capital de 5.168.687,90 euros

Siège social : 304 RN 6 - Bâtiment AVALON 2

69760 LIMONEST 753 030 790 RCS LYON

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE convoquée le 3 septembre 2020 à 18 heures au Cabinet FIDAL 18, rue Felix MANGINI - 69009 LYON

Identifiant / Account

CADRE RÉSERVÉ / For Company's use only

Nominatif

Registered

Nombre Number Porteur / Bearer d'actions of shares

Nombre de voix / Number of voting rights:

VSVD

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Cf. au verso renvoi (3) - see reverse (3)Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le

Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.

I vote FOR all the draft resolutions approved by the Board of Directors EXCEPT those indicated by a shaded box, for which I vote against or abstain.

Sur les projets de résolutions non agrées par le Conseil d'Administration, ou le Directoire ou la Gérance, je vote en noircissant la case correspondant à mon choix.

On the draft resolutions not approved by the Board of Directors, I cast my vote by shading the box of my choice.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10        

 





 





 



Oui / YesNon / No Abst / Abs

A B C D E

    

    

Oui / YesNon / No Abst / Abs

F G H I J

    

    

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l'Assemblée / in case amendments or new resolutions are proposed during the meeting.

- Je donne pouvoir au Président de l'AG de voter en mon nom / I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf ………………… .…

- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre) / I abstain from voting (is equivalent to a vote against) ………………………… . ………… 

- Je donne procuration (cf. au verso renvoi (2)) à M., Mme ou Melle ……………………………………………… .. …………………………………… . pour voter en mon nom / I appoint (see reverse (2)) Mr, Me or Miss / to vote on my behalf

 JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE (dater et signer au bas du formulaire, sansrien remplir) I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN (date an sign the bottom of the formwithout completing it) Cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2)

 JE DONNE POUVOIR A : pour me représenter à l'assemblée I HEREBY APPOINT to represent me at the above mentioned meeting. M., Mme ou Melle / M., Me or Miss Adresse / Address

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données, ne seront valides qu'accompagnées de l'attestation de participation établie, dans les délais prévus, par l'établissement financier qui tient votre compte de titres.

CAUTION : concerning bearer shares, your vote or proxy will not be counted unless these shares have been blocked from trading by the subcustodian within the prescribed period.

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard : In order to be counted, all form must be returned by the latest :

Le 31 août 2020

Date et Signature Date and signature

Identification de l'actionnaire / Shareholder identification (beneficial owner)

Nom, prénom, adresse / Name, first name, adress

Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

À / to : Société NEOLIFE 304 RN 6 - Bâtiment AVALON 2

69760 LIMONEST