NEOLIFE : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2019 DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION EN CROISSANCE DE +30%

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2019

DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION

EN CROISSANCE DE +30%

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, présente son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019.

Chiffre d’affaires consolidé par métiers en M€* T2 2019* T2 2018* Variation en % S1 2019* S1 2018* Variation en % Eco-matériaux 0,53 0,58 -8,6% 1,25 1,32 -5,3% Eléments de construction 1,65 1,27 30,1% 3,01 2,31 30,2% Total CA des activités poursuivies 2,18 1,85 18,0% 4,26 3,63 17,3% Prestations de service - 0,12 ns - 0,23 Ns Total CA consolidé 2,18 1,97 10,9% 4,26 3,86 10,3%

*Chiffres non audités

Croissance continue des ventes d’éléments de construction

En ligne avec le 1er trimestre 2019, NEOLIFE® a bénéficié d’une forte croissance de son activité de vente d’éléments de construction au cours du 2ème trimestre 2019. Ainsi, la croissance des ventes des éléments de construction est forte et durable et s’élève à +30,2% sur le 1er semestre 2019.

Ce 2ème trimestre 2019 est le plus gros trimestre de l’histoire de NEOLIFE® avec plus de 25.000 m² d’éléments de construction vendus. Le chiffre d’affaires réalisé sur le 2ème trimestre est aussi 21% plus élevé que celui réalisé sur le 1er trimestre.

Cette croissance de chiffre d’affaires reflète le succès des solutions de façades innovantes et biosourcées, dont la gamme COVER avec plus de 20.000 m² vendus sur le 1er semestre 2019 contre 15.000 m² au cours du 1er semestre 2018.

Les débuts de la commercialisation de la gamme SMART sont encourageants avec déjà plus de 5.000 m² vendus au cours du 1er semestre.

La baisse observée sur le 1er semestre du chiffre d’affaires des éco-matériaux reflète une baisse des stocks et n’aura pas d’impact sur l’EBITDA.

Perspectives très favorable pour 2019

Compte tenu du niveau d’activité du 1er semestre 2019 conjugué aux mesures mises en place par le nouveau management, l’ensemble des ratios financiers sont attendus en nette amélioration dès l’élaboration des comptes semestriels 2019.

Dans le même temps, la dynamique commerciale observée actuellement sur les ventes d’éléments de construction permet d’anticiper une très forte croissance sur le 2ème semestre 2019, du même ordre que la croissance observée sur le 1er semestre 2019.

Vif succès des BSA 2019 auprès de l’ensemble des actionnaires

L’ensemble du Directoire de NEOLIFE® tient à remercier les actionnaires pour leur confiance et leur soutient dans cette période de forte croissance rentable.

L’exercice des BSA 2019 a permis à la Société d’obtenir à ce jour plus de 0,6 M€.

Enfin, pour faire suite aux nombreuses demandes de ses actionnaires, NEOLIFE® rappelle la possibilité qui est offerte à ses actionnaires d’exercer les BSA 2018 jusqu’au 31 juillet 2019.

Consécutivement aux exercices des différents BSA, le nombre d’action à ce jour est de 41.423.891.

En savoir plus:

NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com

