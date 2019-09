NEOLIFE : RESULTAT SEMESTRIEL 2019

Communiqué de presse

A Limonest, le 23 septembre 2019

NEOLIFE ANNONCE SON RESULTAT SEMESTRIEL 2019

EBITDA positif

Exploitation génératrice de trésorerie

Validation du marché et perspective de croissance favorable

Le Conseil de Surveillance de NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) réuni le 20 septembre sous la présidence de Patrick Marché, a approuvé les comptes consolidés du 1er semestre 2019 arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le même jour.

Compte de résultat - Données consolidées 30-juin-19 30-juin-18 Var. (Référentiel français - en K€) Non Audités Non Audités Ventes d'éco-matériaux 1 255 1 322 -5% Ventes d'éléments de construction 2 908 2 244 +30% Autres ventes 110 73 +51% Ventes sur activité cédée - 229 n.a. Chiffre d'affaires consolidé 4 273 3 868 +10% Achats consommés (3 167) (3 014) +5% Marge brute 1 106 854 +30% % des ventes 25,9% 22,1% +17% Autres produits d'exploitation 296 414 -29% Autres charges d'exploitation (1 396) (1 685) -17% Dont Charges externes (609) (749) -19% Dont Charges de personnel (768) (916) -16% EBITDA 26 (398) n.a. Dotations aux Amts, dépr. et provisions (330) (340) -3% Résultat d'exploitation (323) (757) -57% Résultat financier (28) (52) -46% Résultat courant des sociétés intégrées (351) (809) -57% Résultat exceptionnel (56) (100) -44% Impôts sur les résultats (61) (90) -32% Résultat net (part du Groupe) (468) (998) -53%

Forte croissance et nette amélioration des marges

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2019 s’élève à 4,27 M€ en croissance de +10,5% par rapport au 1er semestre 2018. Les ventes d’éléments de construction sont en hausse de +30% sur la même période.

Analyse du Chiffre d'affaires et de la marge brute* Juin-19 Juin-18 En K€ CA MB Tx MB CA MB Tx MB Eco-matériaux 1 255 175 13,9% 1 322 157 11,9% Eléments de construction 2 908 821 28,2% 2 244 458 20,4% Autres 110 110 100% 73 73 100% Activité cédée le 25 juin 2018 - - n.a. 229 166 72,5% TOTAL 4 273 1 106 25,9% 3 868 854 22,1% * La marge brute inclue les coûts de sous-traitance dont la plateforme logistique

La marge brute du Groupe est en nette augmentation de 3,8 points et s’élève à 25,9% du CA au 1er semestre 2019 avec comme principale contribution la marge brute sur ventes des éléments de construction en forte hausse de 7,8 points du fait du redressement des prix sur l’export et la montée en puissance des ventes des dernières gammes commercialisées.

Les autres produits d’exploitation diminuent de 29% à 0,3 M€ principalement composés de la production immobilisée issue de dépenses de R&D activées (0,17 M€ au 1er semestre 2019 vs 0,29 M€ sur la même période en 2018). Cette diminution des autres produits reflète la baisse des investissements de R&D.

Structuration du Groupe et EBITDA positif

Au cours du 1er semestre 2019, NEOLIFE® a continué d’exécuter son plan de marche avec pour priorité de délivrer la croissance notamment sur les gros programmes de rénovation énergétique où la demande pour des matériaux bas carbone est importante. Les avis techniques obtenus sur la gamme bardage au cours du printemps 2019 vont dans ce sens. En parallèle, NEOLIFE® a finalisé ses FDES (document normalisé qui présente les résultats de l’analyse de cycle de vie des matériaux) qui constituent un outil irremplaçable pour l’évaluation de la performance environnementale des bâtiments.

Les principales charges d’exploitation impactant l’EBITDA sont :

les charges externes qui s’élèvent à (0,61) M€ au 1 er semestre 2019, en diminution de 18,7%, soit (0,14) M€ par rapport au 1 er semestre 2018 dont (0,08) M€ imputable à l’activité cédée et (0,06) M€ liée au bon contrôle des coûts de structure ;

semestre 2019, en diminution de 18,7%, soit (0,14) M€ par rapport au 1 semestre 2018 dont (0,08) M€ imputable à l’activité cédée et (0,06) M€ liée au bon contrôle des coûts de structure ; les charges de personnel qui s’élèvent à (0,77) M€ au 1er semestre 2019, soit 17,8% du CA consolidé, en diminution de -16,2%, soit (0,15) M€, dont (0,13) M€ imputable à l’activité cédée.

La forte augmentation du chiffre d’affaires combinée à une nette amélioration des marges permet au Groupe d’investir fortement pour répondre favorablement à la demande du marché. Ainsi, l’EBITDA est devenu positif de +0,03 M€ et représente 1% du CA contre une perte d’EBITDA de -10% (-0,4 M€) au 1er semestre 2018.

Commentaires sur le bilan

Au niveau du bilan, les capitaux propres part du groupe s’élèvent au 30 juin 2019 à 2,05 M€ et représentent 43,0 % du total bilan.

L’endettement financier net s’élève quant à lui à 0,48 M€ (disponibilités positives retranchées des dettes financières) soit un ratio d’endettement net sur Fonds Propres de 23,3%.

Commentaires sur les cash flow

La trésorerie brute au 1er semestre 2019 augmente de 0,57 M€ pour s’élever à +0,93 M€ au 30 juin 2019.

Suite à la bonne gestion du BFR, les flux de trésorerie générées par l’exploitation sont positifs de +0,05 M€ (à comparer à -0,6 M€ au 30 juin 2018).

La mise en place de nouveau financement bancaire pour un montant net de +0,14 M€ et les exercices de BSA pour +0,59 M€ permettent de financer les investissements sur la période (-0,21 M€).

Vif succès des BSA 2019 auprès de l’ensemble des actionnaires

L’exercice des BSA 2019 (maturité 31 décembre 2019) se poursuit et a d’ores et déjà permis à la société de lever 0,8 M€ au 20 septembre 2019 (soit 40% de la distribution totale).

Consécutivement aux exercices des différents BSA, le nombre d’action à ce jour est de 42.382.417.

Le solde des BSA 2019 à exercer représenterait 1 M€ de fonds additionnels.

Sébastien Marin-Laflèche, Président du Directoire, commente : « L’atteinte d’un EBITDA positif est une première étape de franchie dans la démonstration de la pertinence de notre modèle économique. Les six premiers mois de l’année ont permis de mettre sur pied une organisation capable de répondre favorablement à la demande du marché qui amènera le chiffre d’affaires des éléments de construction à croître de façon significative. Je remercie l’ensemble des équipes qui ont permis de réaliser une forte croissance tout en réduisant le BFR. Je remercie également l’ensemble des actionnaires ayant exercés leurs BSA et j’invite ceux n’ayant pas encore exercé leurs BSA à participer à notre solide développement. ».

Prochains rendez-vous :

Participation au Salon des bailleurs sociaux H’EXPO, Porte de Versailles du 24 au 26 septembre 2019 ;

Participation à la rencontre Investisseurs / Emetteurs organisée par Lyon Pôle Bourse Valeurs régionales à Lyon le 25 septembre 2019 ;

Communiqué de presse CA 9 mois 2019, le 8 octobre 2019 ;

En savoir plus:

NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées – jusqu’à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

