NEOLIFE : RESULTATS SEMESTRIELS 2018

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

ET CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2018

Nette réduction de la perte d'EBITDA, portée par une forte croissance de l'activité et par la poursuite de la discipline budgétaire

Désendettement et reconstitution des fonds propres

Une étape solide pour la réalisation du plan 2019

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 - ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, publie ses résultats semestriels 2018. Les comptes consolidés ont été arrêtés en date du 18 octobre 2018 par le Directoire et approuvés par le Conseil de Surveillance du même jour.

Compte de résultat - Données consolidées

(Référentiel français - en K€) 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation en % Chiffre d'affaires 3.868 3.079 26% Achats consommés (3.014) (2.354) 28% Marge brute 854 725 18% % des ventes 22,1% 23,5% -6% Autres produits d'exploitation 414 452 -8% Autres charges d'exploitation (1.685) (1.744) -3% Dont charges externes (749) (843) -11% Dont charges de personnel (916) (887) 3% EBITDA (398) (554) 28% Dotations aux Amts, dépréciations et prov (340) (282) 21% Résultat d'exploitation (757) (849) 11% Résultat financier (52) (70) -26% Résultat exceptionnel (99) 9 n.a. Impôts sur les résultats (90) (70) 29% Résultat net (part du Groupe) (998) (956) 4%

Très forte croissance de l'activité au 1er semestre 2018 : +40,2% (activités maintenues)

NEOLIFE® a bénéficié d'une forte croissance de son activité tout au long du 1er semestre 2018.

Conformément au plan d'actions présenté le 3 mai 2018, NEOLIFE® a cédée l'activité prestations de service. Sur l'ensemble du premier semestre, les activités poursuivies affichent ainsi un chiffre d'affaires de 3,63 M€, en croissance de +40.2% :

Chiffre d'affaires consolidé par métiers en M€ 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation en % Eco-matériaux 1,32 0,90 46,7% Eléments de construction 2,31 1,69 36,7% Total CA des activités poursuivies 3,63 2,59 40,2% Prestations de service 0,23 0,48 ns Total CA consolidé 3,86 3,07 25,7%

Nette réduction de la perte d'EBITDA

La perte d'EBITDA est réduite de 28% pour s'élever à (398) K€ grâce à une très forte maîtrise des charges opérationnelles dans un contexte de forte croissance, en témoigne la diminution de 11% des charges externes et une hausse contrôlée de 3% sur les charges de personnel.

Le taux de marge brute est en baisse de 1,4 point pour s'élever à 22,1% du CA. Cette diminution est imputable à la baisse de l'activité prestations de service, cédée au cours du semestre, sur laquelle le taux de marge brute est plus élevé que sur celui des activités poursuivies.

Conformément au plan d'actions mis en oeuvre, le taux de marge brute des activités poursuivies devrait continuer à s'améliorer au cours des prochains mois, pour s'inscrire, sur l'ensemble du 2e semestre 2018, en progression par rapport au semestre précédent et à celui de l'année 2017.

Le résultat exceptionnel est négatif de 99 K€, résultant principalement de la cession de l'activité prestations de services (moins-value de 54 K€).

Désendettement et reconstitution des fonds propres

Les augmentations de capital réalisées au cours du 1er semestre 2018 ont permis notamment un désendettement du Groupe sur le semestre pour un montant de 509 K€.

Les dettes financières s'élèvent ainsi à 1.733 K€ au 30 juin 2018 et représentent 126% des capitaux propres (vs 203% à fin 2017).

Pour rappel, suite aux votes des actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 22 août 2018, les capitaux propres ont pu être reconstitués. Notamment, la mise en oeuvre d'un plan d'attribution gratuite de Bons de Souscription d'Actions (BSA) au profit des actionnaires (voir communiqué du 22/08/2018) a été voté.

A ce jour, NEOLIFE a constaté l'exercice de 3.660.204 BSA (soit 12,7% du plan), donnant lieu à la création de 1.830.102 actions nouvelles, soit une augmentation de capital, prime d'émission incluse, de 366 K€. Le désendettement a pu être ainsi poursuivi à hauteur de 250 K€.

Chiffre d'affaires au 30 Septembre (total 9 mois, activités maintenues) + 16,1%

Chiffre d'affaires consolidé par métiers en M€ T3 2018 T3 2017 Variation en % 9 M 2018 9 M 2017 Variation en % Eco-matériaux 0,33 0,53 -37,9% 1,65 1,43 15,3% Eléments de construction 0,68 0,88 -22,7% 3,00 2,57 16,5% Total CA des activités poursuivies 1,01 1,42 -28,4% 4,65 4,00 16,1% Prestations de service 0,68 0,88 Ns 0,23 0,64 -64,3% Total CA consolidé 1,70 2,30 -26,2% 4,88 4,64 5,0%

NEOLIFE annonce un chiffre d'affaires des activités maintenues de 4,65 M€ à fin Septembre 2018, en croissance de +16% par rapport au 30 Septembre 2017.

Objectifs de fin d'année 2018

L'activité du 3ème trimestre a été impactée par le décalage de nombreux chantiers reportés au 4ème trimestre. L'activité au 2ème semestre 2018 est attendue en croissance par rapport à la même période sur 2017.

En effet, NEOLIFE, recentré sur ses activités de construction (éco-matériaux et éléments de construction), dispose d'un socle de développement solide et d'une bonne visibilité sur son activité pour le 4e trimestre, le carnet de commandes permet d'anticiper l'objectif de croissance pour l'ensemble de l'exercice à environ +15%.

Sur le plan commercial, NEOLIFE pourra notamment appuyer son développement sur son nouveau bardage COVER SMART, dont le lancement vient d'être annoncé et la première vente effectuée. Celui-ci permettra de conquérir des parts de marché supplémentaires en adressant des typologies de bâtiments jusqu'alors non ciblée (centres commerciaux, ERP).

Ainsi, NEOLIFE conserve sa trajectoire et réitère sa confiance dans la réalisation de son plan d'actions, permettant d'atteindre la rentabilité opérationnelle à fin 2019.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d'affaires annuel 2018, le 16 janvier 2019 après bourse.

En savoir plus.

NEOLIFE®

NEOLIFE®, créateur d'éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l'innovation et l'humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées - jusqu'à 92% - issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L'éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au coeur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l'humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d'informations : www.neolife-solutions.com

CONTACT

NEOLIFE®

Sébastien MARIN-LAFLECHE

04 78 25 63 08

investors@neolife-solutions.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: NEOLIFE via Globenewswire